В Святогорской лавре состоялись заупокойные богослужения по схиархиепископу Краснолиманскому Алипию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, схиархиепископ Алипий был одним из самых старших архиереев Украинской Православной Церкви. При нем начал свое возрождение Свято-Успенский Святогорский монастырь, впоследствии - Святогорская лавра.

Накануне, 3 ноября, гроб с телом владыки встретили в Святогорской лавре, митрополит Арсений совершил панихиду.

«Сегодня он в стенах этой Лавры, он с детства прибегал сюда и жил мечтами и исполнением благословения старцев о её открытии и возобновлении. Этот человек так жил монашеской жизнью, что он имел в своей душе свет Божественный и других этим светом привлекал. По его примеру, по его слову, по его совету очень многие стали на путь монашества», - сказал наместник Святогорской лавры.

Владыка рассказал о последних днях и часах земной жизни схиархиепископа Алипия, который «свое монашество нес до конца».

Митрополит Арсений поделился, что накануне смерти владыка Алипий причастился Святых Христовых Таин, соборовался и со слезами на глазах помогал священнику совершать таинство, после чего впал в бессознательное состояние и умер.

«Молясь о его душе, мы будем просить и его святых молитв. Ведь исповедь в сознании, причастии, Таинствах Христовых, соборование - это кончина, которую мы все просим, такую кончину нужно заслужить всей своей жизнью, она не просто так дается, такая кончина, полная присутствия Божьей и любви Божией», - отметил владыка.

После богослужения у гроба всю ночь читали Евангелие.

Сегодня, митрополит Арсений совершил заупокойную литию, после чего состоялись проводы усопшего владыки Алипия из Святогорской лавры в Покровский монастырь города Лиман, где состоялась заупокойная Литургия, отпевание и погребение.

Митрополиту Арсению сослужили архиереи и священники со всех уголков Украины.

Похоронили усопшего владыку Алипия возле храма в честь Феодоровской иконы Божией Матери.

Викарий Горловской епархии схиархиепископ Краснолиманский Алипий (Погребняк) умер 2 ноября на 77 году жизни после тяжелой, продолжительной болезни.