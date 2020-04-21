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В Подольске в Одесской области зафиксирована вспышка коронавируса – 37 случаев. Об этом заявил народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко в комментарии журналистам, сообщили  ForUm’у   в пресс-службе политсилы.

Гончаренко приехал в Подольскую больницу, где сегодня простились с медиком, который умер от осложнений коронавируса.

«Я сейчас нахожусь на территории Подольской городской больницы. Подольск – этот город на севере Одесской области, мой избирательный округ. Только что было прощание с медиком, который умер. Здесь вспышка коронавируса, 37 случаев, это небольшой город, 40 тыс. населения. Из 37 больных 6 медиков, один из которых умер. Весь двор больницы на расстоянии 2 метра друг от друга стояли медики и прощались со своим коллегой. Очень тяжелые эмоции. Больница перекрыта, на въезде стоит полиция и не пропускает в больницу машины», - сказал Гончаренко.

Он отметил, что привез в город защитные костюмы для врачей.
ForUm

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