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Данные, имеющиеся в распоряжении экспертов, не позволяют предположить, что коронавирус COVID-19 появился благодаря целенаправленной деятельности человека, сообщила журналистам во вторник в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Чаиб.

«Все доступные свидетельства указывают, что вирус имеет животное происхождение, это не измененный или сконструированный в лаборатории или где-либо еще вирус. Вероятно, это вирус животного происхождения», - приводит ее слова британское издание The Guardian.

Она отметила, что пока непонятно, как этот вирус преодолел видовой барьер, перекинувшись с первоначального носителя на человеческую популяцию. Она добавила, что в этом случае вирус воспользовался промежуточным носителем, передает Интерфакс.

Ранее телеканал Fox News сообщил со ссылкой на неназванные источники, что США ведут полномасштабное расследование в отношении того, является ли уханьская лаборатория вероятным источником распространения коронавируса COVID-19. Однако, как подчеркивал Fox News, на данном этапе администрация и разведка США отвергают возможность того, что коронавирус мог быть искусственно создан в Китае в качестве чего-то вроде биологического оружия.

Президент США Дональд Трамп ранее предположил, что Китай и ВОЗ могли скрывать важную информацию о коронавирусе, что привело к тому, что страны не сразу правильно оценили масштабы угрозы. США ранее в апреле приостановили финансирование ВОЗ на время проведения расследования о том, эффективно ли функционирует эта международная организация.
ForUm

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