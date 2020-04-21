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Мэр Киева Виталий Кличко отстранил Николая Поворозника от исполнения обязанностей на время расследования и возложил исполнение обязанностей первого заместителя председателя КГГА на Валентина Мондриевского.

Об этом Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-то влиянии чиновника высокого ранга, каким является Поворозник, он написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования, - сказал Кличко. - Я считаю это правильным шагом. Поэтому отстранил его от исполнения обязанностей», - сообщил Кличко.

Он также отметил, что столичная власть ожидает оперативное и беспристрастное расследование дела.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники СБУ 14 апреля задокументировали противоправную деятельность первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, который якобы через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 тыс. долларов от представителя компании-застройщика.

Сам он отрицает причастность к вымогательству, называя дело политической провокацией.
ForUm

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