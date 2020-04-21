Министерство здравоохранения Украины объяснило отсутствие отчетности 7 областей о проведении лабораторных тестов на коронавирус.

Об этом на брифинге рассказал глава ведомства Максим Степанов.

«Все без исключения лаборатории во всех областях работали в обычном режиме. Никто не делал себе перерывы. Эти нули были связаны с тем, что на Пасху многие люди не обращались к врачам за проведением ПЦР-тестирования. Эту ситуацию мы также подтвердили тем, что у нас не было никаких поступлений на горячую линию об отказе проведения ПЦР», - пояснил министр.

По словам Степанова, в Черновицкой области 19 апреля провели 48 исследований и в 17 случаях подтвердили COVID-19, но произошла техническая ошибка и в форму поставили ноль.

«В Винницкой области были тесты на исследование, но нужно было дать отдохнуть амплификатору - лабораторное оборудование», - пояснил глава Минздрава.

Напомним, в Минздраве заявили, что 7 областей 19 апреля не подали данные ПЦР-тестированию.