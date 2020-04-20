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В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки, 19 апреля, обнаружили 3 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Так, двое зараженных за минувшие сутки находятся в учреждениях здравоохранения Хмельницкой и Житомирской области. Во Львовской области один военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов в Хмельницком и Львове удовлетворительное, у пациентки в Житомирском госпитале — средней тяжести.

Всего в ВСУ коронавирус диагностировали у 35 человек, двое — выздоровели, еще двое умерли.

Напомним, 4 апреля в Италию отправились 20 украинских медиков для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, а также получения практического опыта в лечении больных. 
ForUm

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