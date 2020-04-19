также в разделеЭкономика
Министр рассказал, когда в Украине может заработать общественный транспорт 29
НБУ: Ситуация на валютном рынке успокоилась 25
С 19 апреля в Украине все госзакупки от 50 тысяч гривен будут проходить в Prozorrо 17
НБУ: Цены на продукты начали падать 16
Минэкономики прогнозирует падение ВВП на 4,2% 35
ФГИ сообщает о рейдерском захвате ОГКХ 32
ВВП Китая упал рекордно за 40 лет 44
Кабмин внепланово собрался, чтобы назначить и.о. главы Минэнерго 61
Украинцы стали в 2,5 раза меньше пользоваться наличными 11
Минэкономики: В Украине нет дефицита продуктов 14
МВФ поддержал увеличение Украиной дефицита бюджета в 3 раза 27
Торгово-промышленная палата: В Украине число безработных увеличилось на миллион 19
МВФ заявляет о прогрессе в переговорах с Украиной 16
На украинских АЗС снова подешевел бензин 116
МВФ готов увеличить размер поддержки Украины 26
Малюська: Решение суда об уплате $250 миллимов Суркисам «ничего не меняет» 50
Кабмин перенес введение пошлин на уголь из РФ 20
Суд обязал Приватбанк выплатить семье Суркисов более $250 миллионов 92

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в государственный бюджет на 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Изменения в государственный бюджет на текущий год внесены с целью оптимизации расходов в соответствии с внешними и внутренними вызовами, которые связанные с эпидемией коронавируса и мировым экономическим кризисом», — говорится в сообщении.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2799 грн.
12
Теги