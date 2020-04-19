Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в государственный бюджет на 2020 год.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Изменения в государственный бюджет на текущий год внесены с целью оптимизации расходов в соответствии с внешними и внутренними вызовами, которые связанные с эпидемией коронавируса и мировым экономическим кризисом», — говорится в сообщении.
Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».
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