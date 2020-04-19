За последние сутки на Донбассе боевики так называемых «ЛНР» и «ДНР» пять раз обстреляли позиции Объединенных сил.
Об этом сообщает ООС в Facebook.
Боевики обстреляли украинские позиции с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие обстрелов в субботу, 18 апреля, трое украинских военных получили ранения.
По данным разведки Объединенных сил, 18 апреля подразделения ранили по меньшей мере одного российского наемника.
С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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