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За последние сутки на Донбассе боевики так называемых «ЛНР» и «ДНР» пять раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Об этом сообщает ООС в Facebook.

Боевики обстреляли украинские позиции с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксировано вблизи Луганского, Травневого, Крымского и Лебединского.

Вследствие обстрелов в субботу, 18 апреля, трое украинских военных получили ранения.

По данным разведки Объединенных сил, 18 апреля подразделения ранили по меньшей мере одного российского наемника.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
ForUm

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