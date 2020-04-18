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Почти тишина: боевики совершили один обстрел на Донбассе 15

В результате обстрела боевиков возле населенного пункта Крымское Луганской области один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, боевики применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

«Эвакуационной техникой воина доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья — средней тяжести», — говорится в сообщении.

В штабе добавили, что украинские военные открыли огонь.

Напомним, на Донбассе оккупанты пять раз нарушили режим тишины.
ForUm

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