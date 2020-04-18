В результате обстрела боевиков возле населенного пункта Крымское Луганской области один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Так, боевики применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
«Эвакуационной техникой воина доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья — средней тяжести», — говорится в сообщении.
В штабе добавили, что украинские военные открыли огонь.
Напомним, на Донбассе оккупанты пять раз нарушили режим тишины.
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