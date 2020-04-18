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На границе с Польшей правоохранители обнаружили контрабанду, которая перевозилась под видом гуманитарной помощи. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

По данным ГПСУ, на пункте пропуска «Ягодин» пограничники остановили грузовик, который вез в Украину около 9,5 тонн гуманитарной помощи на сумму в 2,6 тысячи долларов.

Во время углубленной проверки груза пограничники обнаружили, что гуманитарная помощь была лишь прикрытием.

«По результатам выявлен не заявленный к перемещению груз, а именно - косметические средства, бижутерия, одежда, аксессуары и прочее. В целом пограничники нашли более 1000 наименований товара в более чем 1,5 млн гривен», - рассказали в ГПСУ.

Напомним, на Закарпатье задержали контрабандистов с 5 тыс. пачек сигарет.
ForUm

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