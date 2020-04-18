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Правительство Японии выплатит каждому жителю страны по 100 тысяч иен (927 долларов) в качестве поддержки на фоне пандемии коронавируса. Об этом, в пятницу,17 апреля, сообщает Bloomberg.

Изначальный власти планировали помощь только тем семьям, которые смогли бы доказать, что потеряли доход. Им планировалось выплатить по 300 тысяч иен. Однако от этой идеи отказались. Поддержать в сложный период решили всех. На новую программу поддержки правительству придется выделить из бюджета более 12 триллионов иен.

Во многом на щедрость правительства повлияло то, что общественная поддержка японского премьера Синдзо Абэ в последнее время упала. Так, жители страны считают, что чрезвычайное положение надо было ввести раньше и на большей территории. Опрос, опубликованный изданием Yomiuri14 апреля, показал, что поддержка кабинета Абэ упала на 6 процентных пунктов, до 42%.

По данным на 17 апреля, в Японии выявлено больше девяти тысяч случаев заражения коронавирусом, 190 людей умерли, 935 вылечились.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что Африка может стать следующим эпицентром вспышки коронавируса.
ForUm

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