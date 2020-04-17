Содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота был превышен в воздухе Киева в течение 16 и 17 апреля, но уже наблюдается постепенная нормализация ситуации. Об этом заявил начальник Управления экологии и природных ресурсов Андрей Рисованный, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, северо-западный ветер принес в Киев воздушные массы с очагов пожаров в Житомирской и Киевской областях.

«Согласно данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, содержание продуктов горения в Киеве на постах наблюдения был превышен вдвое, а содержание диоксида азота - почти в четыре раза. Сейчас наблюдается постепенная нормализация ситуации. Характер погоды 18 апреля не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздуха», - отметил Рисованный.

Последние данные о состоянии атмосферного воздуха также предоставил Центр общественного здоровья Института Марзеева. По их информации, содержание мелкодисперсной пыли в воздухе Киева находится в пределах нормы: PM 2,5-32 мкг, PM 10-41 мкг. Вчера эти показатели превышали в некоторых промежутках времени в 4,5 раза.

Частицы такого размера обычно возникают в результате механических процессов и переноса мельчайших частиц почвы ветром. Эти частицы, как правило, задерживаются в верхних дыхательных путях и выводятся из организма во время кашля.

Учитывая ситуацию, специалисты призывают:

ограничить пребывание на открытом воздухе;

держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Напомним, в Киеве из-за сильного ветра, который переносил пыль на скорости 20-22 м/с, повысился уровень загрязненности воздуха в 2-3 раза от допустимой нормы. Эти показатели держались как вчера, 16 апреля, так и сегодня, 17 апреля.