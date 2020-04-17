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В Русской Православной Церкви сравнили тех, кто пытается попасть в храм, несмотря на запрет, с автомобилистами, объезжающими пробку по обочине.

Фото: Фома

Как сообщает «Интерфакс», об этом сказал глава синодального Отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Я недавно своим близким, которые рвутся идти в храм, несмотря на благословение патриарха молиться дома, сказал, что мне это напоминает - извините за стилистически сниженное сравнение - попытку объехать по обочине автомобильную пробку. Пренебрегая своей безопасностью и ставя под угрозу безопасность других», - сказал Владимир Легойда.

Он отметил, что, когда кто-то из верующих сегодня говорит: «Костьми ляжем, но в храм пойдем!», хочется ответить, что «храмы не закрывают на годы, мотивируя это атеизмом», а речь идет о небольшом времени, когда просят помолиться дома.

По мнению представителя Церкви, Пасха дома - это не самое печальное и трагическое.

«Это же не Пасха на Соловках на Секирной горе, откуда мало кто выходил живым. И не Пасха на войне. Да, мы переживаем какие-то испытания, но в очень мягкой форме, как точно сказал один мой добрый знакомый, "в кресле за компом, с кофе и печеньем на блюдечке"», - сказал Владимир Легойда.
ForUm

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