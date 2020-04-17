По состоянию на 07:00 17 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 29 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, из них 1 человек выздоровел, 2 случая летальных, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

На изоляции (в том числе самоизоляция) – 277 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 24 человека.

За сутки подтвержден 1 новый случай заболевания.

Так, военнослужащий одной из воинских частей Одесской области с 13 апреля проходил лечение в домашних условиях с диагнозом ОРЗ. 16 апреля в связи с ухудшением состояния здоровья, по желанию военного, был госпитализирован в инфекционную больницу Одессы, тест ПЦР положительный. Состояние стабильное.

Напомним, 6 апреля умерла женщина, работник ВС Украины одной из воинских частей из Ивано-Франковской области.

16 апреля в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы умер работник ВСУ.