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Министерство образования и науки рекомендует школам не проводить последние звонки и выпускные вечера.

Об этом говорится в письме ведомства о проведении итогового оценивания и завершения учебного года.

«С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) в 2019/2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера», - отметили в МОН.

Кроме этого, в ведомстве подчеркнули, что оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений, табелей знаний учащихся должно быть завершено до 15 июня 2020 года.

Напомним, Министерство образования и науки приняло решение об отмене государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов в связи с продолжением карантинных ограничений в стране. 

Даты, на которые перенесут внешнее независимое оценивание, будут зависеть от того, когда завершится карантин. 
ForUm

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