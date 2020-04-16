Министерство образования и науки рекомендует школам не проводить последние звонки и выпускные вечера.
Об этом говорится в письме ведомства о проведении итогового оценивания и завершения учебного года.
«С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) в 2019/2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера», - отметили в МОН.
Кроме этого, в ведомстве подчеркнули, что оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений, табелей знаний учащихся должно быть завершено до 15 июня 2020 года.
Напомним, Министерство образования и науки приняло решение об отмене государственной итоговой аттестации для учеников 4 и 9 классов в связи с продолжением карантинных ограничений в стране.
Даты, на которые перенесут внешнее независимое оценивание, будут зависеть от того, когда завершится карантин.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время