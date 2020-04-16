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Боевики ОРДО возле Горловки и КПВВ «Майорск» передали украинской стороне 9 человек. Об этом в Telegram сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова  

Денисова отметила, что в целом сегодня на подконтрольную правительству Украины территорию будут возвращенных 19 украинцев, которых незаконно удерживали на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. «Безусловно, карантинные ограничения существенно повлияли на переговорный процесс. Он был тяжелым. Но, как видим, совместные усилия всех, кто был привлечен к этой важной работе, дали свой результат», - добавила она.

По словам Денисовой, освобожденные пройдут обязательную обсервацию в специально определенном для этого месте. Они будут обеспечены всем необходимым, в частности, медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами связи. Она подчеркнула, что приоритетом остается освобождение всех граждан Украины, которых пока что незаконно удерживают на территории РФ, временно оккупированных территориях Крыма, Луганской и Донецкой областей. «Делаем все возможное, используем все имеющиеся механизмы для освобождения каждого украинца», - подчеркнула Денисова.

«Со временно оккупированной территории Донецкой области будет возвращено 9 граждан Украины. В частности, среди них - Виктор Шайдов. Он военнослужащий ВСУ. Попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года», - добавила она.

Напомним, утро 19 апреля начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц - Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях
ForUm

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