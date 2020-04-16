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В Международном валютном фонде сообщили, что поддерживают изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, которыми увеличили дефицит бюджета до почти 300 млрд грн ($11,02 млрд) или втрое. Об этом сообщил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен во время пресс-конференции, передает hromadske.

«Украина сильно пострадала от пандемии. Правительство принимает меры, которые вызывают очень серьезное увеличение бюджетного дефицита. Мы полностью это поддерживаем», — сообщил Томсен.

Он добавил, что в течение последних нескольких лет Украина, в рамках сотрудничества с МВФ, серьезно сократила дефицит государственный бюджет, поэтому сейчас она достигла макроэкономической стабильности.

Также Томсен заявил, что МВФ готов увеличить размер финансовой поддержки Украины на период карантина и кризиса, однако для этого Украине необходимо выполнить последние требования МВФ.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», которыми увеличен дефицит бюджета до почти 300 млрд грн.
ForUm

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