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Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что решение Киевского апелляционного суда, который фактически обязал Приватбанк выплатить более 250 тысяч долларов по депозитным договорам семье Суркисов, принципиально ничего не меняет в этом деле.

Об этом Малюська сообщил, комментируя решение суда, передает hromadske.

«9 февраля 2017 года суд обязал Приватбанк обслуживать депозиты определенных иностранных компаний без ограничений и в соответствии с депозитных договоров. 20 февраля 2020 года тот же суд «разъяснил» свое предыдущее постановление, фактически просто повторив ее содержание. Суть та же — Приватбанк будет обслуживать депозиты без ограничений и в соответствии с депозитных договоров. 15 апреля 2020 года суд апелляционной инстанции оставил решение без изменений. Что изменилось за три года? Практически ничего», — сообщил министр.

Вместе с тем, в Приватбанке считают, что решение суда не имеет смысла, поскольку оно уже фактически выполнено, поскольку депозиты Суркисов во время национализации превратили в акции банка и продали государству за 1 гривну.

Юристы Приватбанка во время брифинга по решению апелляционного суда отметили, что государственный исполнитель, имеющий проследить за выплатой ПриватБанком денег Суркисам, сам принял позицию банка, то есть согласился с тем, что решение суда фактически выполнено.

Решение о выплате средств по депозитным договорам Суркисам должен принять владелец ПриватБанка, то есть Кабинет министров Украины. В случае, если этого не произойдет, то ПриватБанку грозят штрафы и другие санкции.

15 апреля Киевский апелляционный суд принял решение оставить без изменений решение судов предыдущих инстанций и обязать Приватбанк выплатить более 250 тыс. долларов по депозитным договорам семье Суркисов.
ForUm

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