Из-за пандемии коронавируса столица потеряла уже более миллиарда гривен и не исключено, что потери могут быть еще большими. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Сегодня сложная ситуация не только в Украине. Кризис, который вызвала пандемия, сильно ударил по экономике даже таких государств, как США и Китай. Конечно, и Украина несет большие финансовые потери. Киев - не исключение. Уже сегодня можно говорить, что столица потеряла более одного миллиарда гривен из-за пандемии коронавируса. И я не исключаю, что эта цифра может увеличиться», - сказал Кличко.

По его словам, ситуация усложняется тем, что пока невозможно точно определить, сколько продлится карантин.

«Поэтому мы уже приняли соответствующие решения и сократили расходы города на 4,1 миллиарда гривен. Это болезненные, но необходимые шаги. Мы должны сделать все, чтобы город продержался и скорее вернулся к привычной жизни», - отметил мэр.

Также он заявил, что средства на развитие Киева оставили. «Строительство важных объектов инфраструктуры не остановлено. Вы можете увидеть, что продолжаются работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе. Уже к лету завершим капитальное обновление двух путепроводов над проспектом Степана Бандеры. Продолжается реконструкция Борщаговского путепровода. Там скоро откроют еще две обновленных автополосы. Мы, как и обещали, уже открыли движение по съездам с Шулявского путепровода и восстановили движение по улице Богатырской. Продолжается строительство двух новых станций метро на Виноградарь», - подчеркнул Кличко.

Напомним, за минувшие сутки, 14 апреля, коронавирус подтвердили еще у 61 киевлянина. Один случай – летальный. Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.