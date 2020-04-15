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За минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 61 киевлянина. Один случай – летальный. Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Динамика распространения вируса в столице - неутешительная. Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 61 человека. Из них – трое медиков. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще 1 летальный случай. Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сказал Кличко.

Среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 26 до 65 лет и 29 мужчин – от 20 до 67 лет. Заболели и шестеро детей – четыре девушки и двое парней.

В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

«Среди случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, еще один в Киево-Печерской лавре и три – в Ионинском монастыре», - добавил Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине зафиксировано 3764 лабораторно подтвержденных случая  COVID-19.
ForUm

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