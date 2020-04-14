Если Украине удастся пройти Пасху, чтобы поменьше людей заразились коронавирусом, сможем говорить об улучшении ситуации. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Если нам удастся пройти Пасху так, чтобы не было скоплений и чтобы поменьше людей заразились, мы сможем говорить об улучшении ситуации в Украине. Но до тех пор каждый украинец должен осознавать важность карантина», - подчеркнул президент.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов, сообщил, что две комиссии - вирусологов и пульмонологов - проверят состояние обеспечения медицинскими средствами больниц в регионах и готовность медработников к приему больных. Также будет детально изучен каждый случай смерти, чтобы выяснить причины, особенно в областях, где уровень смертности очень высок.

«Действительно, в некоторых областях количество смертей значительно выше, чем в других. Это настораживает. Возможно, нашим врачам в регионах надо чем-то помочь», - сказал Зеленский.

В то же время на совещании отмечалось, что зафиксирован спад заражения COVID-19 на Тернопольщине - в области, которая была среди лидеров по количеству инфицированных коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.