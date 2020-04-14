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Мэр Днипра Борис Филатов пригрозил отключить церквям воду и электроснабжение, если священники не будут соблюдаться карантин.

«Уважаемые священнослужители. Меня тут пресс-служба просит написать пафосное обращение, чтобы на Пасху все оставались дома. Но у меня нет слов. Есть одни выражения», - написал он в Facebook.

Филатов отметил, что все пожелания были высказаны на встрече в епархии 9 апреля.

«Я так понял, что некоторые не услышали.  Тогда еще раз. Кроме штрафов от полиции и уголовных дел вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема.

Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим.

Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию», - пригрозил мэр Днипра.

Напомним, трое священников оштрафованы за допущение скопления людей в храмах на Вербное воскресенье 12 апреля, сообщил глава МВД Арсен Аваков.
ForUm

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