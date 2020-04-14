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Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что вопрос ослабления карантина будет рассматриваться ближе к 24 апреля. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга, сообщает УНИАН.

«Относительно выхода из карантина - мы каждый день анализируем ситуацию, эпидемиологическое положение в стране, смотрим, каким образом ситуация развивается, анализируем ситуацию в мире, анализируем, как другие страны, например, Китай и Австрия, начали ослаблять карантинные мероприятия», - отметил министр.

По словам Степанова, при возможном улучшении эпидемиологического состояния и «когда мы будем видеть, что мы можем пошагово уменьшать карантинные мероприятия, мы сразу начнем это делать».

«Но сейчас у нас в стране карантин до 24 апреля. Ближе к этой дате мы проанализируем и будем принимать решение. Конечно, это будет происходить после празднования Пасхи, потому что для нас очень важно, чтобы Пасху в этом году мы отпраздновали дома», - подчеркнул министр.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.
ForUm

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