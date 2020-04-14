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В принятом госбюджете заложена поддержка от международных финансовых организаций, в том числе прямая поддержка Международного валютного фонда.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина.

«В этом бюджете мы заложили ресурс от международных финансовых организаций, в том числе прямую бюджетную поддержку МВФ. Поддержка наших международных партнеров очень важна, потому что дает нам возможность полностью профинансировать все необходимые расходы, в первую очередь, заработную плату врачей, социальную защиту, расходы на инфраструктуру», - отметил он.

По словам Марченко, Минфин ожидает от парламента положительного голосования и так называемого банковский законопроект, который ускорит получение помощи МВФ.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».

 
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