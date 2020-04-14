также в разделеОбщество
Главврач Александровской больницы заявила о росте угрозы COVID-19 21
В Украине объявлено штормовое предупреждение 18
Минздрав: Медсистема выдержит одновременно не более 3,5 тысячи больных COVID-19 23
Минздрав снова запретил работу рынков 61
В кабмине уточнили, где обязательно нужно носить маску 73
13 апреля. Картина дня 31
За рубежом от коронавируса уже выздоровели 24 украинца 17
В Одесской области церкви скрывают круг контактов больных COVID-19 священников 39
ЕС выделит на борьбу с коронавирусом в Украине еще 4 миллиона евро 14
Черновол заявила, что завтра после допроса в ГБР ее повезут в суд 23
На тушение пожаров в Чернобыльской зоне выделили почти 45 миллионов 19
Треть украинцев, уехавших из Польши, хотели бы вернуться назад 23
Названа возможная причина пожаров в Чернобыльской зоне 37
США передали дополнительные транспортные средства ВСУ 25
Радуцкий: Ситуация с COVID-19 в Украине вселяет веру в оптимистичный сценарий 24
Понятия «самоизоляция» и «обсервация» закрепили в законе 32
Пограничники задержали украинца, который 4 раза за две недели пытался попасть в ЕС 23
В Украине увеличили штрафы за сжигание сухой травы 27

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что по состоянию на сегодняшний день обращений от правительства к президенту относительно чрезвычайного положения нет. Об этом он сказал в эфире канала «Наш», сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос о возможности введения чрезвычайного положения, спикер напомнил, что согласно процедуре, «прежде всего, это обращается или Совет национальной безопасности и обороны, или в данном случае, поскольку это связано с эпидемиологической ситуацией, к президенту может обращаться Кабинет Министров Украины»: «Президент уже решает, издавать или не издавать соответствующий указ. И только после этого Верховная Рада может принять этот указ».

В то же время он сообщил: «По состоянию на сегодня, насколько мне известно, таких инициатив не поступало от Кабинета Министров Украины к президенту Украины. И тем более, таких запросов от Офиса президента к Верховной Раде Украины также не поступало».

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги