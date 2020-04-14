Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что по состоянию на сегодняшний день обращений от правительства к президенту относительно чрезвычайного положения нет. Об этом он сказал в эфире канала «Наш», сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос о возможности введения чрезвычайного положения, спикер напомнил, что согласно процедуре, «прежде всего, это обращается или Совет национальной безопасности и обороны, или в данном случае, поскольку это связано с эпидемиологической ситуацией, к президенту может обращаться Кабинет Министров Украины»: «Президент уже решает, издавать или не издавать соответствующий указ. И только после этого Верховная Рада может принять этот указ».

В то же время он сообщил: «По состоянию на сегодня, насколько мне известно, таких инициатив не поступало от Кабинета Министров Украины к президенту Украины. И тем более, таких запросов от Офиса президента к Верховной Раде Украины также не поступало».

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.