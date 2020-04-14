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Массовое посещение церквей на Пасху может нивелировать успехи, которые были достигнуты в сдерживании эпидемии COVID-19 благодаря карантину. Об этом в эфире программы «Свобода слова « на канале ICTV заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По его словам, Минздрав общался с Советом церквей, со всеми главами церквей о том, что нужно сделать все возможное, чтобы избежать массовых скоплений.

«Данные, которые у нас есть, говорят, что не так много было нарушений в церквях. Были единичные нарушения, когда верующих допустили в сами храмы, но в большинстве случаев украинцы собирались возле храмов, и были массовые скопления людей. Это приводит к тому, что были тесные контакты. И это может привести к тому, что будет всплеск заболеваемости COVID-19», - сказал Ляшко.

«Маркерная точка - это 24 апреля, дата, которая нам покажет ситуацию, это как раз 5-7 день после Пасхи, мы увидим есть ли у нас всплеск после празднования этого праздника» - добавил он.

Ляшко призвал украинцев отпраздновать Пасху дома, не нарушая карантина.

«Не хватит никаких сил ни полиции, ни эпидемиологов, чтобы закрыть все храмы и закрыть всех людей. Мы рассчитываем на сознательность людей», - сказал он.

Напомним, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине зафиксировано 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.
ForUm

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