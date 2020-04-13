В Одесской области медики заявляют, что представители церквей, в частности бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата, скрывают данные о людях, которые контактировали с инфицированными COVID-19 священнослужителями. Об этом сегодня на брифинге заявила главный врач коммунального предприятия «Одесский областной центр социально значимых болезней» Светлана Есипенко, передает УНИАН.

По ее словам, эпидемиологическое расследование случаев заболевания среди священнослужителей затруднено тем, что они не полностью раскрывают свои контакты. Врач утверждает, что в Одесской области зафиксированы два таких случая - заболели монахиня Свято-Воскресенского Теплодарского женского монастыря и священник в городе Подольске. Также заболела теща этого священника из Подольска.

«Когда проходит эпидемиологическое расследование случаев заболевания среди священников, у нас возникает большая проблема с определением круга контактных лиц. Сразу резко эти люди перестают работать в церквях и посещать их... Так, в Подольске нам рассказали, что он не работал в соборе, а, по данным руководителя церкви, имел приход и проповедовал в Знаменке Ивановского района... », - рассказала Есипенко.

Она акцентировала, что установить круг контактов больного практически нереально, поскольку священники их якобы скрывают. «Сейчас не найдешь никаких концов. Вдруг оказывается, он (священнослужитель. – Ред.) - сирота и у него никого нет», - отметила Есипенко.

Кроме того, по ее словам, установлено, что женщина, которая умерла в Подольске от COVID-19, посещала одну из церквей бывшей УПЦ МП. «Действительно, эта женщина посещала церковь московского патриархата...», - сказала Есипенко, добавив, что установить, контактировала ли она с больным священником, теперь невозможно. Также главврач сообщила, что в регионе много случаев инфицирования коронавирусом, которые зарегистрированы среди представителей религиозных общин, а также среди людей, активно посещающих или работающих в церквях. В частности, заболели пять человек в религиозной семье, которая живет в Беляевском районе.

По словам главного санитарного врача Одесской области Виталия Гончарова, в регионе семь «семейных очагов» заражения COVID-19. Он также акцентировал внимание журналистов на случае в женском монастыре Теплодара. «Хочу отдельно остановиться на инфицировании монахини женского монастыря в городе Теплодаре. В настоящее время источник инфекции выявляется. Однако монастырь был открыт для прихожан и паломников, и можно предположить, что среди посетителей был больной человек или носитель, который и стал источником заражения», - сказал Гончаров.

Он добавил, что сейчас власти Теплодара временно запретили посещение монастыря для населения. Как отметил медик, пока что обнаружено заражение в регионе 69 человек, из которых лишь 15 были за границей. Среди заболевших - три ребенка и пять медиков.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков сообщил, что трое священников оштрафованы за допущение скопления людей в храмах на Вербное воскресенье 12 апреля.