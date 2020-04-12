Об этом заявили в Министерстве здравоохранения.

Там отметили, что теперь в Украине тестируют всех больных пневмонией, всех людей с лихорадкой и всех контактных лиц. Поэтому новые случаи коронавируса будут выявлять чаще.

В то же время в Минздраве отметили, что пока Украина идет по оптимистическому сценарию, по которому в период вспышки коронавирусной болезни будет инфицировано не более 2% населения.

«По нашим расчетам, при 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут доставлены в отделение интенсивной терапии. Если же будет 10% и более, то возможен коллапс медицинской системы, — если мы не растянем эти 10% во времени», — сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко и добавил, что оптимистического сценария удалось достичь благодаря карантину.

Напомним, главный санврач Виктор Ляшко также заявлял, что коронавирус может стать сезонной болезнью, которая будет повторяться циклически.