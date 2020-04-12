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В Украине анализ на коронавирус проводят людям с его симптомами, контактирующим с больными COVID, а также  вернувшимся из-за границы гражданам, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на онлайн-брифинге.

«Сейчас на коронавирусную болезнь проверяют всех людей, имеющих симптомы. Критичны три симптома - это температура, кашель и затрудненное дыхание. У этих людей 100 процентов забирается материал для проведения исследований в виросологичних лабораториях», - отметил Ляшко.

По его словам, также забирается материал от людей контактных, от людей, больных коронавирусом, и у людей, которые путешествовали за пределы Украины и имеют симптомы  болезни.

Как сообщалось, по состоянию на воскресенье, 12 апреля, в Украине зафиксировано 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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