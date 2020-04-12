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По состоянию на утро 12 апреля коронавирусную инфекцию нашли у 18 служащих в Вооруженных силах Украины,  говорится в сообщении командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Сообщается, что в армии зарегистрировано 18 случаев заболевания COVID-19, один человек уже выздоровел и один умер.

«На изоляции (в том числе самоизоляция) - 180 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 20 человек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, каак правило, коронавирус распространяется при эпизодических встречах с близкими, которые не входят в круг лиц, с которыми заболевшие живут или ежедневно общаются.

Напомним, в ВСУ есть первый случай выздоровления от коронавируса.
ForUm

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