По состоянию на утро 12 апреля коронавирусную инфекцию нашли у 18 служащих в Вооруженных силах Украины, говорится в сообщении командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Сообщается, что в армии зарегистрировано 18 случаев заболевания COVID-19, один человек уже выздоровел и один умер.

«На изоляции (в том числе самоизоляция) - 180 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 20 человек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, каак правило, коронавирус распространяется при эпизодических встречах с близкими, которые не входят в круг лиц, с которыми заболевшие живут или ежедневно общаются.

Напомним, в ВСУ есть первый случай выздоровления от коронавируса.