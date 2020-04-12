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В Вооруженных силах Украины зафиксировали первый случай выздоровления от коронавируса SARS-CoV-2 — вылечился военный врач Хмельницкого военного госпиталя, у которой 2 апреля диагностировали инфицирование.

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ, пишет информагентство Минобороны «АрмияInform».

По словам начальника военного госпиталя Сергея Мельника, два последних лабораторных исследования методом ПЦР дали отрицательный результат.

В общем лечение проходило без особых осложнений состояния здоровья больного. Поэтому 10 апреля ее выписали из больницы, и в течение двух недель она будет находиться дома на самоизоляции под наблюдением семейного врача.

Напомним, в ВСУ зарегистрировано десять больных коронавирусом.
ForUm

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