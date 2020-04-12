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С полудня 4 апреля спасатели продолжают тушить пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. К ликвидации пожара привлекли 312 человек и 83 единиц техники. Радиационный фон в Киевской области в пределах нормы.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Так, спасатели продолжают тушить огонь на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Горит травяной настил, камыш и лесная подстилка.

Впрочем, в службе не указывают, какая площадь пожара.

Как сообщалось, 4 апреля в 13:22 в Госслужбу Украины по ЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Впоследствии было выявлено несколько очагов пожара, тушение которых продолжается до сих пор.
ForUm

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