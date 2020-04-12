С полудня 4 апреля спасатели продолжают тушить пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. К ликвидации пожара привлекли 312 человек и 83 единиц техники. Радиационный фон в Киевской области в пределах нормы.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Так, спасатели продолжают тушить огонь на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Горит травяной настил, камыш и лесная подстилка.
Впрочем, в службе не указывают, какая площадь пожара.
Как сообщалось, 4 апреля в 13:22 в Госслужбу Украины по ЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Впоследствии было выявлено несколько очагов пожара, тушение которых продолжается до сих пор.
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