С полудня 4 апреля спасатели продолжают тушить пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. К ликвидации пожара привлекли 312 человек и 83 единиц техники. Радиационный фон в Киевской области в пределах нормы.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Так, спасатели продолжают тушить огонь на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Горит травяной настил, камыш и лесная подстилка.

Впрочем, в службе не указывают, какая площадь пожара.

Как сообщалось, 4 апреля в 13:22 в Госслужбу Украины по ЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Впоследствии было выявлено несколько очагов пожара, тушение которых продолжается до сих пор.