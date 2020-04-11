РПЦ запустила Telegram-канал по координации деятельности на карантине.
Фото: Телеграмм
В Telegram начал работу канал Рабочей группы при Патриархе Русской Православной Церкви по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт журнала «Фома».
Telegram-канал работает по адресу: https://t.me/Patriarchrabochayagruppa.
Рабочая группа была образована распоряжением патриарха Кирилла от 23 марта 2020 года. Ее председателем назначен Управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по Москве митрополит Воскресенский Дионисий.
Отмечается, что одна из задач Рабочей группы – взаимодействие с органами государственной власти, осуществляющими полномочия в области противодействия распространению коронавирусной инфекции.
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