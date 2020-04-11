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Бюджетный комитет Верховной Рады утвердил проект изменений в госбюджет на 2020 год, необходимых из-за ситуации с коронавирусом.

Как ожидается, этот вопрос будет рассмотрен на внеочередном заседании ВР 13 апреля.
 

О решении бюджетного комитета Рады принять поправки в госбюджет сообщил в Telegram 11 апреля нардеп Алексей Гончаренко.

Однако, по его словам, профильный комитет предлагает внести ряд своих изменений в обновленный Кабмином бюджет. В частности, Гончаренко перечислил такие утвержденные изменения (по сравнению с проектом правительства Дениса Шмыгаля):

уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн — теперь он предлагается в размере 64,9 млрд грн;

восстановлена дотация аграриям в размере 4 млрд грн (Кабмин предлагал 2,5 млрд грн);

добавлены 100 млн на строительство аэропорта Днепра (Кабмин предлагал не добавлять средства);

добавлены 21 млн грн на Украинский институт при МИД Украины;

добавлены 15 млн на национальный парк Софиевка.

Гончаренко также уточнил, что зарплаты топ-чиновников (а также судей, руководителей госпредприятий и членов набсоветов госпредприятий) ограничат суммой в 47 тыс. грн лишь на период карантина. Нардеп утверждает, что предложение ограничить такие зарплаты вплоть до конца 2020-го года не нашло необходимой поддержки в комитете.

Напомним, Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом при условии соблюдения карантинных мероприятий, а обещанного 14 апреля пика не будет, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
ForUm

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