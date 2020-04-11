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В Ровенской области с помощью ПЦР-тестов будут обследовать медиков на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. 10 апреля провели 53 тестирования врачей, все результаты отрицательные.

Об этом сообщил председатель областной государственной администрации Виталий Коваль в Facebook.

«Для безопасности врачей и уверенности пациентов в безопасной госпитальной среде областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций расширила алгоритм исследования лиц, подлежащих обследованию на коронавирус. В перечень добавили медицинский персонал. Их будут проверять с помощью ПЦР-тестов», - написал Коваль.

Как отмечается, такие обследования будут проходить в три очереди. В частности, у медиков, которые имеют проявления острых респираторных заболеваний, у врачей, которые ближе контактируют с кругом больных COVID-19 и у медиков, контактировавших с медперсоналом, который лечит больных COVID-19 и члены семей врачей, имеющих проявления ОРЗ.

 

«Значительная часть респираторных инфекций попадает в медучреждение извне. Именно от членов семей, знакомых и друзей медперсонала», - отметил председатель Ровенской ОГА.

Кроме того, по его словам, 10 апреля в Ровенской областной больнице провели 53 быстрых теста для работников реанимации, травматологии и лаборатории, находящихся на смене. Все результаты - отрицательные. С понедельника продолжат тестировать и других медработников.

Напомним, в Киеве не будут вводить комендантский час, как в некоторых регионах Украины.
ForUm

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