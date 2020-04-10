В епархии Русской Православной Церкви разосланы рекомендации относительно организации и совершения богослужений в Неделю ваий, на Страстной седмице, в день Светлого Христова Воскресения и в Пасхальный период.

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Документ разработан Рабочей группой при Патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщается в Telegram-канале Рабочей группы.

«Духовенству монастырей и приходов, руководствуясь благословением Патриарха, рекомендуется призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями. Это касается, в том числе, и Страстной седмицы, и праздника Пасхи. Напоминается, что, по слову Патриарха, прихожане призываются понести эти «временные лишения ради сохранения жизни и здоровья наших ближних».

Вместе с тем, на тот случай, если санитарно-эпидемиологическая ситуация допускает возможность посещение храмов прихожанами или их частью, прилагается перечень конкретных мер по обеспечению безопасности клириков и прихожан», - сказано в сообщении.

Отмечается, что применение этих рекомендаций полностью или частично, а также их возможное дополнение, остается на усмотрение епархиальных архиереев с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в каждом регионе.