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С начала карантина полиция составила четыре тысячи админпротоколов. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает пресс-служба МВД.

«В Украине с начала карантина полиция составила четыре тысячи админпротоколов. В то время во Франции оштрафованы около 500 тыс. граждан, а в Испании - 400 тыс.. Большинство украинцев придерживаются карантина. Люди начали заботиться о себе и окружающих, осознавать, что это опасная болезнь. Лучший способ с ней бороться - это карантин и ограничение социальных контактов», - сказал Геращенко.

Отдельно он отметил снижение уровня преступности на 25-30%.

«Мы думаем, что это связано с тем, что преступники тоже люди и хотят сохранить свое здоровье. Сейчас не работают кафе, рестораны и дискотеки, поэтому снижение конфликтов, вызванных алкогольным опьянением. Снижение квартирных краж, поскольку люди сидят дома. Надеемся, что в мае Украине удастся выйти из карантина, а нам - удержать уровень преступности под контролем», - отметил он.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.
ForUm

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