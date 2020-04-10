Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не может назвать конкретные сроки завершения карантина, поскольку сам их не знает. Об этом он написал в Facebook.

«Сколько еще сидеть в четырех стенах? Деньги заканчиваются, бизнес разрушается .. Доколе?! Я очень осведомленный по роду своей работы человек и даю вам честный ответ: я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает — не верьте. Могу, однако предположить и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, — к лету», — отметил он.

Министр подчеркнул, что трудно предсказывать ход эпидемии, природа которой так мало изучена.

«Но мы в правительстве надеемся, и все делаем для того, чтобы первые шаги «перезапуска экономики» были бы возможны в конце апреля. В ряд этапов, ослабляя карантин, сначала для молодежи, затем для старших... во второй половине мая. Вот такие, как мне кажется, возможные ориентиры — если не отойдем от текущей модели сопротивления вирусу, если удержим порядок и дисциплину. Если споры отложим на потом, а сейчас твердо будем держать карантин», — подытожил министр.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.