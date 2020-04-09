Исполняющий обязанности председателя Киевской областной госадминистрации Василий Володин заявил, что если ситуацию с коронавирусом удастся удержать, то выход из карантина начнется в мае, в противном случае есть риски, что карантин будет продолжаться до осени.



Об этом он сообщил сегодня во время онлайн-брифинга, передает УНИАН.

Володин, в частности, призвал граждан не выходить из дома в ближайшие дни. «Если вы это сделаете, то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина в мае этого года, в противном случае есть риски, что карантин будет продолжаться до осени», - подчеркнул руководитель области.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.