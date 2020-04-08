Кабинет Министров одобрил проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о защите населения от распространения инфекционных болезней».

Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщает УНИАН.

Документ разработан с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19.

«Проектом закона предусматривается внести изменения в законы «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» и «О защите населения от инфекционных болезней» с целью предоставления возможности установления временного ограничения или запрещения въезда на территорию Украины иностранных граждан, а также транспортных средств из стран (местностей), где зарегистрированы особо опасные инфекционные болезни, а также обязанности для лиц, в отношении которых есть подозрение на инфекционную болезнь, предоставления ими информационного согласия на проведение противоэпидемических и/или профилактических мероприятий, предусматривающего в том числе согласие на caмоизоляцию в течение инкубационного периода», - говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.