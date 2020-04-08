Благодаря ограничительным мерам, заболеваемость в столице гриппом и ОРВИ по сравнению с позапрошлой неделей ниже базовой линии на 65%. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заяывил во время пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Так, на прошлой неделе детей в Киеве заболело - 3000, взрослых - более 4800 и процент больных гриппом и ОРВИ с каждым днем - снижается. На прошлой неделе с этими диагнозами госпитализировали 45 киевлян, из них - 41 ребенок», - сказал мэр столицы.

Также Кличко отметил, что городу сейчас хватает врачей, в том числе и инфекционистов.

«Инфекционистов в столице - 270.Также хватает врачей скорой помощи. Их в столице - более двух тысяч. Хочу сообщить, что почти 1100 раз в сутки, врачи скорой выезжают на вызовы. Из них - с подозрением на коронавирус - в среднем 60 вызовов», - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что все поликлиники столицы работают в штатном режиме. И получают финансирование, лекарства, все необходимое, чтобы оказывать медицинские услуги киевлянам. «Главное внимание мы сегодня уделяем борьбе с распространением коронавируса. Следуя рекомендациям и Всемирной организации здравоохранения, и Министерства здравоохранения Украины, мы рекомендовали больницам отменить плановые операции. Сегодня операционные вмешательства делают только в экстренных случаях», - отметил Кличко.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.