Карантин необходимо провести с пользой для души.

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Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев) в передаче «Церковь и мир», сообщает patriarchia.ru.

«Мы всегда жалуемся на то, что нам не хватает времени, что мы много времени проводим в транспорте, что перегружены служебными обязанностями, что нам не хватает времени на молитву, на чтение, на размышление — сейчас у нас это время появилось. Я думаю, каждому из нас, конечно, нужно найти, чем это время занять и как его провести с пользой для души», - сказал архиерей.

Митрополит Иларион сообщил, как верующие используют появившееся свободное время.

«Многие прихожане смотрят трансляции богослужений, которые мы теперь совершаем ежедневно, участвуют в службах в режиме онлайн. Для многих прихожан, действительно, появилась возможность больше читать, больше думать, больше времени проводить с семьей, со своими близкими, но меньше времени тратить на поездки, хозяйственные заботы, на пребывание в транспорте. В общем-то, многие люди стараются по максимуму использовать это время, в том числе для того, чтобы углубиться в духовной жизни», - отметил он.

Представитель РПЦ рассказал, что он читает во время карантина.

«Действительно, сейчас появилось какое-то время — я посмотрел несколько фильмов и несколько сериалов. В частности, я посмотрел британский сериал «Корона» на английском языке, посвященный жизни королевской семьи. Я лично знаком практически со всеми персонажами этого сериала, начиная от самой королевы и ее сестры, ее мужа и кончая какими-то сотрудниками, с которыми мне приходилось встречаться, когда я учился в Англии и некоторое время там работал. Но, конечно, появилось больше времени и на научную работу, которая меня всегда преследует на протяжении последних лет — это учебники, которые мы создаем для наших духовных школ, и каждый из них требует очень внимательного прочтения. Мне иногда просто не хватало времени на то, чтобы вникнуть в текст, потому что это тома по 400-500 страниц, а сейчас у меня есть такая возможность», - поделился владыка.