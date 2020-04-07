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В Русской Православной Церкви разработаны «Правила для совершения треб на дому и в лечебных учреждениях при посещении людей, находящихся в режиме изоляции, связанной с опасностью заражения, или зараженных коронавирусной инфекцией».

Фото из открытых источников

Документ подготовлен Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению, сообщает patriarchia.ru.

Правила регламентируют посещение на дому людей, причиной изоляции которых являются: прибытие из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой; контакт с инфицированным COVID-19 лицом; заражение коронавирусом с протеканием болезни в легкой форме.

В правилах перечисляются необходимые для треб предметы, разъясняются особенности совершения Таинств исповеди, причащения и соборования на дому, даются указания по утилизации использованных подручных средств.

Отдельный раздел посвящен совершению треб в инфекционных отделениях.

В рекомендациях отмечается, что «перед входом в инфекционное отделение священник должен надеть весь комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ) поверх подрясника, епитрахили и поручей по правилам, установленным в лечебном учреждении. Средства индивидуальной защиты и все предметы, которые берет с собой священник при посещении пациентов, должны быть утилизированы после совершения требы. В связи с этим не благословляется брать с собой требные Крест и Евангелие».

Подробнее читайте здесь.
ForUm

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