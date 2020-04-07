Российские оккупационные администрации продолжают скрывать факты распространения заболевания коронвирусом на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, сообщает пресс-служба Минобороны.



«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации продолжают скрывать факты распространения заболевания на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Представители т.н. «силовых структур» изымают истории болезней умерших и предупреждают медперсонал о привлечении к «уголовной» ответственности за разглашение информации, в т.ч. о том, что большинство инфицированных в течение марта текущего года посещали РФ через неконтролируемые Украиной участки границы», – отметил он.

При этом, по словам Мотузяника, продолжается процесс паспортизации населения. «С начала апреля с.г. специальными автобусными рейсами в Ростовскую область и в обратном направлении перевезено более 2 тыс. человек. По данным разведки, указанное приводит к ухудшению эпидемиологической ситуации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», – подытожил Мотузяник..

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля в Украине подтверждено 1462 случая COVID-19.