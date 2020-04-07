также в разделеПроисшествия
В Украине COVID-19 заразились уже 172 медика 19
На Киевщине на треть выросло количество пожаров в экосистемах 18
В Винницкой области мужчина ранил четырех спецназовцев 33
В Луцке снова украли туристический символ города - кликуна 28
В ВСУ – первая смерть от коронавируса 38
Под Будапештом разбился автобус, эвакуировавший украинцев на Родину 34
В Украине подтверждено 1462 случая коронавируса, 45 человек умерли 72
ООС: Боевики били из запрещенных минометов, потерь нет 9
На Тернопольщине коронавирусом заболели 44 медика 40
СМИ: В Николаеве выстрелом в голову ранили криминального авторитета «Мультика» 36
Нардеп: Коронавирус обнаружили у 8 парламентариев 45
На Харьковщине в результате пожара погибли 4 человека 14
По факту пожара в Чернобыльской зоне завели уголовное дело 16
Во Львовской области на мотоцикле насмерть разбились двое полицейских 15
В Украине сократилось число заболевших COVID-19 за сутки 1684
Минздрав: Число заболевших COVID-19 может достигнуть 10-12 тысяч 43
На Закарпатье от коронавируса умер первый человек 22
На Донетчине зафиксирована первая смерть от COVID-19 17

Российские оккупационные администрации продолжают скрывать факты распространения заболевания коронвирусом на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, сообщает пресс-служба Минобороны.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации продолжают скрывать факты распространения заболевания на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Представители т.н. «силовых структур» изымают истории болезней умерших и предупреждают медперсонал о привлечении к «уголовной» ответственности за разглашение информации, в т.ч. о том, что большинство инфицированных в течение марта текущего года посещали РФ через неконтролируемые Украиной участки границы», – отметил он.

При этом, по словам Мотузяника, продолжается процесс паспортизации населения. «С начала апреля с.г. специальными автобусными рейсами в Ростовскую область и в обратном направлении перевезено более 2 тыс. человек. По данным разведки, указанное приводит к ухудшению эпидемиологической ситуации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», – подытожил Мотузяник..

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля в Украине подтверждено 1462 случая COVID-19. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги