В Киевской области количество пожаров в экосистемах за год выросло более чем на 30%. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил начальник Главного управления ГосЧС Украины в Киевской области Василий Слободяник, передает УНИАН.



«По поводу ситуации, которая сложилась в Киевской области с пожарами... в этом году фиксируется увеличение на 31% количества пожаров в природных экосистемах, чем в прошлом году, это 2 тыс. 540 пожаров, и выгоревшая в этих пожарах площадь на 33% тоже увеличилась - до 2 тыс. 911 га. В лесах количество пожаров увеличилось в 8 раз и площадь в 44 раза. На торфяниках количество пожаров увеличилось вдвое, и площадь - в 2,5 раза», - заявил он.

По словам Слободяника, на сегодняшний день продолжается тушение пожаров на торфяниках в Киевской области.

Он добавил, что в настоящее время вокруг Киева горят три торфяника - в Бородянском, Вышгородском и Обуховском районах. Слободяник отметил, что в этом году во время ликвидации пожаров в экосистемах были обнаружены тела двух погибших. «Со второй половины марта наблюдается резкое осложнение ситуации с пожарами, когда ежедневно подразделения ГосЧС Киевской области 150 раз выезжают на ликвидацию пожаров в экосистемах», - подчеркнул он.

Слободяник отметил, что в тушении этих пожаров задействуются от ГСЧС порядка 500 человек круглосуточно и 180 единиц техники. «Это колоссальный ресурс, который отвлекается на непосредственное спасения людей, тушение пожаров в частном секторе, в промышленном секторе. Наши люди, выезжая утром на первый пожар, до глубокой ночи, до 2-3 часов ночи, могут не заезжать и не возвращаться в части», - отметил он.

«Больше всего пожаров, с начала 2020 года произошло в таких районах области: Киево-Святошинский район - 247 пожаров, Вышгородский - 235 пожаров, Обуховский - 154 пожаров, Ирпенская зона - 124 пожара, Иванковский район - 111 пожаров», - сообщил он.

Напомним, на Киевщине полиция установила злоумышленника, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории зоне отчуждения.