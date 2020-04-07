Верховный суд Соединенного Королевства отказал в удовлетворении ходатайств, поданных Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым и шестью компаниями, зарегистрированными в Англии и Британских Виргинских островах, о разрешении обжаловать решение Апелляционного суда от октября 2019 года, которое полностью отменило решение Высокого суда Лондона от ноября 2018 года, и которым было подтверждено, что английский суд имеет юрисдикцию рассматривать иск Приватбанку по мошенничеству, совершенному по предварительному сговору лиц. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

В решении от 6 апреля 2020 Верховный суд подтвердил, что в удовлетворении ходатайств о разрешении на обжалование должно быть отказано «поскольку ходатайство не касаются вопросов права, которые должны рассматриваться в данный момент». Верховный суд также обязал Коломойского, Боголюбова и компании возместить расходы, понесенные Приватбанком относительно их неудачных ходатайств.

«Таким образом, у Коломойского, Боголюбова и компаний больше нет никаких способов обжалования, поэтому иск Банка в дальнейшем будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона. Банк уверен, что в конечном счете ему удастся возместить более 3 млрд долл. США, которые требуются в производствах», - резюмировали в Приватбанке.

Напомним, в октябре 2019 Апелляционный суд вынес решение, которым подтвердил, что английский суд имеет юрисдикцию для рассмотрения иска ПриватБанка касательно мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц, против его бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова