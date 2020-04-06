В проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» подали почти 6 тысяч поправок, сообщил нардеп «Голоса», член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

«Пока по состоянию на сейчас у нас уже около 6000 поправок в банковский закон и судя по темпу, то финальная цифра дотянет до 8000-8500 поправок (хотя я до сих пор верю в потенциал коллег и цифру 10К+)», - написал он в Facebook.

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«Этот объем текста еще физически трудно свести, то ожидать заседания Комитета раньше среды, наверное, не стоит», - добавил нардеп.

Напомним, 24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный «антиколомойский» законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Принятие закона является одним из требований выделения помощи Международным валютным фондом.

30 марта Рада 267-ю голосами на внеочередном заседании приняла за основу проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».