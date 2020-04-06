Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что критической для Украины может стать ситуация, когда число заболевших коронавирусом достигнет 10-12 тысяч, сообщает УНИАН.

«Все сейчас делается для того, чтобы не было пика заболеваемости, когда мы будем не в состоянии оказывать квалифицированную медицинскую помощь в связи с перегрузкой системы здравоохранения. На сегодня у нас есть 1207 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые работают. Нехватка, которую мы пытаемся покрыть, - это 347 штук. Но главная наша цель - как можно меньше людей, которые будут нуждаться в этих аппаратах», - подчеркнул глава Минздрава.

Напомним, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.