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ПЦР-тесты на коронавирусную болезнь COVID-19 украинского производства ожидаются на следующей неделе.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга, сообщает УНИАН.

«ПЦР-тесты мы ожидаем от украинского производителя получить в количестве 20 тыс. ПЦР-систем, которые позволят протестировать около 2 млн исследований. И тесты уже должны быть на следующей неделе», - сказал он.

По словам Ляшко, украинский производитель готов производить около тысячи ПЦР-тестов в сутки. «И это позволит нам покрыть всю потребность в проведении тестирования, которая нужна», - отметил он.

Напомним, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.

 
ForUm

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