Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.
Там указывают, что это уже второй случай заболевания острой респираторной болезни, подтвержденный у военнослужащего Киевского гарнизона.
Этот военнослужащий с конца марта находился на лечении в домашних условиях с симптомами острых респираторных заболеваний.
«В связи с сохранением субфебрильной температуры было проведено два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат», — говорится в сообщении.
Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.
Военнослужащих, контактировавших с ним при исполнении служебных обязанностей, отправили на самоизоляцию. В ближайшее время у них возьмут пробы для проведения исследования на коронавирус.
Напомним, 2 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 1 случай заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19.
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