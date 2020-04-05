Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Там указывают, что это уже второй случай заболевания острой респираторной болезни, подтвержденный у военнослужащего Киевского гарнизона.

Этот военнослужащий с конца марта находился на лечении в домашних условиях с симптомами острых респираторных заболеваний.